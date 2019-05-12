HTC представила свой первый смартфон за 2019 год

Компания HTC, наконец-то, анонсировала свой первый за 2019 год смартфон. Им оказался наследник прошлогоднего блокчейн-смартфона — Exodus 1s.

Особых подробностей производитель пока не сообщил. Тем не менее, кое-какой информацией HTC поделилась. Это будет более доступная версия по сравнению с Exodus 1, предположительно от 250 до 300 долларов, что заметно дешевле семисотдолларового оригинального смартфона. Выход в продажу ожидается в конце третьего квартала.