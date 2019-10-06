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HTC признала свою бесполезность на рынке смартфонов
Связано это в том числе с концентрацией на виртуальной реальности
В рамках одной из конференций, руководитель HTC Ив Майтрес признал тот факт, что компания в один момент пошла не по тому курсу, в связи с чем потеряла лидерские позиции на рынке смартфонов. По словам Майтреса, не в последнюю очередь проблемы связана с концентрацией компании на виртуальной реальности.
Что забавно, Майтрес вышел на сцену прямо вслед за сооснователем OnePlus Карлом Пейем. Контраст между двумя этими компаниями является чуть ли не самым ярким на всем рынке — за шесть коротких лет существования OnePlus удалось преодолеть ряд проблем, с которыми не смогли справиться в той же HTC.
”HTC перестала улучшать через новшества аппаратную часть смартфонов. А такие компании как Apple, Samsung и Huawei наоборот проделали невероятную работу, вкладывая заработанные средства в улучшение своих смартфонов. Так как мы не сделали этого вовремя, так как мы инвестировали свои заработки виртуальную реальность, мы и проиграли”, — рассказал со сцены глава HTC со сцены.
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