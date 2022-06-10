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HTC раскрыла дату презентации нового флагманского смартфона. Впервые за последние три года

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Несколько недель назад в Сети всплыла информация о грядущей неожиданной новинке. Якобы компания HTC намерена представить свой свежий флагман, впервые с 2018 года.
HTC раскрыла дату презентации нового флагманского смартфона. Впервые за последние три года

И, как оказалось, это правда. Тайваньский производитель опубликовал постер, приглашающий на презентацию смартфона HTC Viverse. Мероприятие пройдёт 28 июня в онлайн-формате.

По последним данным, в своей новинке компания намерена сделать акцент на технологии VR. При этом о каком именно акценте идёт речь и как именно смартфон будет взаимодействовать с виртуальной реальностью — неизвестно.

HTC раскрыла дату презентации нового флагманского смартфона. Впервые за последние три года

Стоит отметить, что ряд зарубежных экспертов уже высказали мнение, что новый флагман HTC может стать куда интереснее предыдущих «необычных» проектов бренда. В том числе сфокусированных на блокчейне моделей Exodus 1 и Exodus 2.

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