HTC раскрыла дату презентации нового флагманского смартфона. Впервые за последние три года

Сегодня в 09:28
1 мин.
HTC раскрыла дату презентации нового флагманского смартфона. Впервые за последние три годаЖдать осталось совсем недолго
Несколько недель назад в Сети всплыла информация о грядущей неожиданной новинке. Якобы компания HTC намерена представить свой свежий флагман, впервые с 2018 года.
И, как оказалось, это правда. Тайваньский производитель опубликовал постер, приглашающий на презентацию смартфона HTC Viverse. Мероприятие пройдёт 28 июня в онлайн-формате.
По последним данным, в своей новинке компания намерена сделать акцент на технологии VR. При этом о каком именно акценте идёт речь и как именно смартфон будет взаимодействовать с виртуальной реальностью — неизвестно.
Стоит отметить, что ряд зарубежных экспертов уже высказали мнение, что новый флагман HTC может стать куда интереснее предыдущих «необычных» проектов бренда. В том числе сфокусированных на блокчейне моделей Exodus 1 и Exodus 2.