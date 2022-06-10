HTC раскрыла дату презентации нового флагманского смартфона. Впервые за последние три года

И, как оказалось, это правда. Тайваньский производитель опубликовал постер, приглашающий на презентацию смартфона HTC Viverse. Мероприятие пройдёт 28 июня в онлайн-формате.

По последним данным, в своей новинке компания намерена сделать акцент на технологии VR. При этом о каком именно акценте идёт речь и как именно смартфон будет взаимодействовать с виртуальной реальностью — неизвестно.