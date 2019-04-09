HTC убирает свои приложения для смартфонов из Google Play

Когда-то HTC была ведущим производителем смартфонов, но теперь она переживает нелёгкие времена. Довольно загадочным выглядит её шаг с фирменными приложениями для смартфонов, которые ранее были доступны в онлайн-магазине Google Play.
Ранее эти приложения выкладывались в Google Play как постоянно обновляющаяся часть прошивки смартфонов HTC, а теперь они стали недоступны для установки и обновления.
За последние месяцы «под нож» пошли 14 приложений, среди которых HTC Sense Home Launcher, HTC People, HTC Mail, HTC Speak, HTC Calendar и HTC Dot View. Многие из них не получали обновлений месяцами. Но некоторым приложениям, всё же удалось уцелеть в этой тотальной зачистке — HTC Mail, HTC People и HTC Calendar. Они предустанавливаются на смартфоны как альтернатива фирменным приложениям Google.
По мнению специалистов, это может означать грядущий выпуск смартфонов HTC без фирменной оболочки Sense UI на чистом Android в рамках программы Android One.