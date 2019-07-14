HTC возродит серию смартфонов 9-летней давности

Компания HTC может возродить серию Wildfire, первый смартфон в которой дебютировал в далёком 2010 году и которая не обновлялась с 2011 года. В сети появились подробности о модели под названием HTC Wildfire E. Ими поделился один из российских телемагазинов.

По данным источника, HTC Wildfire E относится к бюджетному сегменту. Смартфон оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (18:9), двойной основной камерой 13+2 Мп, и фронтальной камерой на 5 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор UniSoC SC9863 с графикой PowerVR IMG8322, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Предусмотрен порт microUSB и 3,5-мм разъём для наушников.

По расцветкам на данный момент сообщается только о голубом варианте, он явно будет не единственным, но дополнительные подробности пока отсутствуют.

В качестве российского поставщика выступит компания ARK Device. Она раньше не сотрудничала с HTC, но работала другими китайскими брендами, включая Nubia.