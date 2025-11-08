HTX Studio: скорость зарядки аккумулятора почти не влияет на долговечность

В исследовании участвовали 20 моделей смартфонов: iPhone 12 и iQOO 7. Десять устройств каждой модели были разделены на четыре отдельные группы. На первой группе испытывали быструю зарядку до 20 Вт для iPhone и до 120 Вт для iQOO, на второй — быструю зарядку, 5 Вт для iPhone и 18 Вт для iQOO, третья группа была заряжена только на 30-80%, четвертая группа, контрольная, по одной модели, оставалась незаряженной в течение шести месяцев.

Ёмкость аккумулятора измерялась до и после 500 циклов зарядки. Результаты показали, что быстрая зарядка привела к снижению ёмкости всего на 0,5% для iPhone 12 и на 0,3% для iQOO 7. Зарядка в диапазоне 30-80% снизила состояние батареи на 4% для iPhone 12 и на 2,5% для iQOO 7 по сравнению со стандартной зарядкой.

Результаты показали, что аккумуляторы современных смартфонов устойчивы к быстрой зарядке, а использование диапазона зарядки 30-80% лишь незначительно замедляет процесс разряда батареи. Пользователи могут безопасно заряжать свои устройства обычным способом, не опасаясь быстрого износа батареи.