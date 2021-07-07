Huawei анонсировала бюджетный смартфон на американском процессоре

Новинка получила 6,67-дюймовый FHD+ экран с разрешением 2376 × 1080 пикселей и вырезом с левой верхней стороны для двойной селфи-камеры на 16 Мп. Что касается основной камеры она получила четыре модуля на 64, 8, 2 и 2 Мп. Работает nova 8i на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Adreno 610.

Аппарат оснащен процессором емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой подзарядки SuperCharge, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.