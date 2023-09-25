Huawei анонсировала дизайнерскую версию флагмана Mate 60 RS Ultimate Design c керамическим «задником»

Известно, что на производство задней панели ушло 60 дней. Это также первый массово производимый красный керамический смартфон в индустрии.

Цены на Huawei Mate 60 RS Ultimate Design следующие: 16/512 ГБ обойдётся в $1641, а версия 16 ГБ/1 ТБ стоит $1777. Продажи устройства начнутся в Китае в этом месяце.