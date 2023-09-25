Huawei анонсировала дизайнерскую версию флагмана Mate 60 RS Ultimate Design c керамическим «задником»Выглядит необычненько
Huawei представила новую версию Mate 60 — RS Ultimate Design, первый ультрапремиальный продукт под брендом «ULTIMATE DESIGN».
Mate 60 Ultimate Design сохраняет особенности предыдущих устройств линейки Mate RS. Новая же модель использует «концентрический дизайн» с центральной осевой симметрией.
Задняя камера имеет форму восьмиугольника, а внешний вид тыльной панели представляет собой идеальное сочетание керамики и металла.
Кроме мастерства изготовления, Huawei Mate 60 RS доступен в двух цветовых решениях: чёрном и красном. Оба варианта играют новыми оттенками при контакте со светом.
Известно, что на производство задней панели ушло 60 дней. Это также первый массово производимый красный керамический смартфон в индустрии.
Цены на Huawei Mate 60 RS Ultimate Design следующие: 16/512 ГБ обойдётся в $1641, а версия 16 ГБ/1 ТБ стоит $1777. Продажи устройства начнутся в Китае в этом месяце.