Huawei анонсировала долгожданный флагман Mate 60 Pro с трёмя дырками в экране

Huawei анонсировала долгожданный флагман Mate 60 Pro с трёмя дырками в экранеИ спутниковой связью
Внезапно и без большой рекламной кампании, Huawei представила свой новый флагман Mate 60 Pro. Смартфон уже доступен для предзаказа на китайском рынке через официальный интернет-магазин компании Vmall.
Одной из наиболее интересных особенностей новинки стала тройная «дырка» в экране, в которой разместились фронтальная камера и 3D ToF-сенсор. Экран устройства имеет диагональ 6,82 дюйма, разрешение 2720 x 1260 пикселей и адаптивную частоту обновления 120 Гц.
На задней панели расположены три камеры: 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 12-мегапиксельная широкоугольная камера и 48-мегапиксельная телекамера.
Смартфон поддерживает спутниковую связь и оснащён аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 88 Вт.
Устройство работает на операционной системе HarmonyOS 4.0, став первым смартфоном с этой ОС «из коробки». Цена смартфона на китайском рынке составляет около $960.