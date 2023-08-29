Huawei анонсировала долгожданный флагман Mate 60 Pro с трёмя дырками в экране

Одной из наиболее интересных особенностей новинки стала тройная «дырка» в экране, в которой разместились фронтальная камера и 3D ToF-сенсор. Экран устройства имеет диагональ 6,82 дюйма, разрешение 2720 x 1260 пикселей и адаптивную частоту обновления 120 Гц.

На задней панели расположены три камеры: 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 12-мегапиксельная широкоугольная камера и 48-мегапиксельная телекамера.