Huawei анонсировала недорогой 5G-смартфон серии Nova

Новинка оснащена 6,5-дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD+. В левом верхнем углу дисплея имеется вырез для селфи-камеры на 16 Мп. Что касается основной камеры, она состоит из четырех модулей на 64, 8, 2 и 2 Мп. Сердцем смартфона выступает шестиядерный процессор Kirin 820E. За обработку графики ответственен ускоритель Mali-G57. Устройство работает под управлением Android 10 с оболочкой EMUI 10.1.

Nova 7 SE 5G Lohas Edition оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней. Аппарат получил энергоемкий аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки на 10 Вт. Оценили новинку в 350 долларов.