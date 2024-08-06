Huawei анонсировала недорогую гибкую раскладушку Nova Flip дешевле 65 тыс рублей

Новинка будет доступна в трех конфигурациях: 256 и 512 ГБ, а также 1 ТБ. Nova Flip станет первой моделью серии Nova с гибким экраном и квадратным внешним дисплеем.

Глава Huawei, Юй Чэндун, отметил, что новинка сочетает в себе передовую эстетику и уникальный стиль, ориентированный на молодежь.