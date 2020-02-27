Huawei анонсировала первый смартфон в линейке Huawei P40

Так, китайский техногигант представил в Испании свой новый девайс — Huawei P40 Lite. По сути, это просто переименованный Nova 6 SE, анонс которого состоялся еще в декабре прошлого года. Устройство оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, работать оно будет на базе фирменного процессора Kirin 810. Оперативной памяти в Huawei P40 Lite будет от 6 до 8 ГБ, а постоянной памяти всего лишь 128 ГБ. Смартфон оснащен основной квадрокамерой (на манер iPhone 11 и Pixel 4) с главным датчиком на 48 Мп. Также в новинке установлен емкий аккумулятор на 4 00 мАч и NFC-чип для бесконтактной оплаты.