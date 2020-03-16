Huawei анонсировала выход нового смартфона в России

В опубликованном ролике представлен смартфон новой серии Huawei P, однако без упоминания о модели. На данный момент о смартфоне известно немногое. Так, представители лишь сообщили, что новинку оснастили мощной системой камер, благодаря которой она способна передавать все детали с “кинематографической четкостью”.