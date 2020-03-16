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Huawei анонсировала выход нового смартфона в России
Речь идет о смартфоне новой серии Huawei P
Российская команда китайского технологического гиганта Huawei анонсировала выход нового смартфона в России. Так, на своей официальной странице в социальной сети “ВКонтакте” представители компании опубликовали новый ролик, который и намекает на скорый выход новинки.
В опубликованном ролике представлен смартфон новой серии Huawei P, однако без упоминания о модели. На данный момент о смартфоне известно немногое. Так, представители лишь сообщили, что новинку оснастили мощной системой камер, благодаря которой она способна передавать все детали с “кинематографической четкостью”.
В сети предполагают, что речь идет о выходе на российском рынке линейки Huawei P40 Lite. Напомним, что данная модель работает на базе Kirin 810 с аккумулятором емкостью 4200 мАч. Смартфон получил четырехмодульную камеру с основным датчиком на 48 Мп, а также поддержку NFC.