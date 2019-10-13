Huawei будет выпускать более выносливые смартфоны
В сети появилась фотография аккумуляторной батареи, которая в ближайшее время должна стать стандартом для большинства грядущих смартфонов китайского вендора. Судя по всему, будущие устройства от Huawei и Honor, в большинств своем, будут оснащаться аккумулятором емкостью 4100 мАч. А учитывая, что из года в год компания делает процессоры собственного производства все более и более энергоэффективными, можно сделать вывод о том, что будущие смартфоны китайского гиганта смогут похвастаться заметно возросшей автономностью.
Возможно, компания приняла решение выпускать свои будущие устройства с более емким аккумулятором, так как она чувствует все большее давление со стороны Соединенных Штатов и подобный жест — один из немногих способов привлечь европейского покупателя, учитывая, что сервисы от Google вендору недоступны.