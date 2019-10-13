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Сегодня 13:22

Huawei будет выпускать более выносливые смартфоны

И все из-за санкций США
К несчастью для современных пользователей, за последние несколько лет производители смартфонов будто бы сговорились выпускать устройства с емкостью аккумуляторов на уровне 3 000 мАч. То же можно сказать и о мощности зарядных устройств — она чаще всего составляет не более 10-15 Вт. По всей видимости, Huawei приняла решение выйти из сформировавшегося “картеля” и поменять правила игры.

В сети появилась фотография аккумуляторной батареи, которая в ближайшее время должна стать стандартом для большинства грядущих смартфонов китайского вендора. Судя по всему, будущие устройства от Huawei и Honor, в большинств своем, будут оснащаться аккумулятором емкостью 4100 мАч. А учитывая, что из года в год компания делает процессоры собственного производства все более и более энергоэффективными, можно сделать вывод о том, что будущие смартфоны китайского гиганта смогут похвастаться заметно возросшей автономностью.

Фотография нового "стандрта" Huawei в области аккумуляторных батарей

Возможно, компания приняла решение выпускать свои будущие устройства с более емким аккумулятором, так как она чувствует все большее давление со стороны Соединенных Штатов и подобный жест — один из немногих способов привлечь европейского покупателя, учитывая, что сервисы от Google вендору недоступны.

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