Huawei дарит в подарок фирменные наушники или часы при покупке флагманских Honor 30 и Honor 30 Pro+ в России

Так, Honor 30 на 8/128 ГБ можно приобрести за 34 990 рублей, тогда как модификация на 8/256 ГБ продается за 39 990 рублей. В то же время Honor 30 Pro+ на 8/256 ГБ можно приобрести за 54 990 рублей. В подарок покупатели могут выбрать несколько фирменных продуктов компании. В число таких устройств входят часы MagicWatch 2, наушники Honor Magic Earbuds, фитнес-трекер Band 5, беспроводное зарядное устройство, а также беспроводные наушники Sport Pro, Sport или ряд бонусов от Яндекса.

Honor 30 оснащен 6,53-дюймовым OLED экраном с врезанной селфи-камерой на 32 Мп. Что касается основной камеры, то она оборудована четырьмя датчиками с главным на 40 Мп. Смартфон работает на базе Kirin 985 с энергоемким аккумулятором на 4000 мАч.