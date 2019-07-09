Huawei до конца июля начнет продажи сгибаемого смартфона

Huawei, увидев все это, тоже не стала лезть на рожон и повременила с выпуском своего гибкого смартфона. Если по первоначальным планам смартфон должен был выйти в начале лета, то сейчас, судя по всему, компания нацелена на конец июля — начало августа. Так, один из глав Huawei намекнул на одной из встреч, что Huawei Mate X будет доступен уже в конце этого месяца. В копилку достоверности этой информации можно добавить и то, что в Китае уже началась рекламная кампания первого сгибаемого смартфона Huawei. Так, в преддверии официального релиза, в одном из магазинов по продаже кирпича и цемента в поднебесной был обнаружен плакать устройства.