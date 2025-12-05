HUAWEI доминирует в рейтинге удовлетворенности пользователей AnTuTu — Mate 70 занял сразу три места в топ-5

Опубликовано 05 декабря 2025, 08:281 мин.
HUAWEI доминирует в рейтинге удовлетворенности пользователей AnTuTu — Mate 70 занял сразу три места в топ-5Абсолютная победа
AnTuTu опубликовал рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем удовлетворенности пользователей за ноябрь 2025 года. И HUAWEI стала главным победителем.
Сразу три модели серии Mate 70 вошли в топ-5. Правда, первое место занял Nubia Z80 Ultra — почти идеальные 99,99% положительных оценок. Смартфон выделяется безрамочным дисплеем и спрятанной под экран камерой.
На втором и третьем местах расположились HUAWEI Mate 70 RS Ultimate Design и Mate 70 Pro+, каждая модель получила 98,46% позитивных отзывов. Пятое место у Mate 70 Pro Premium Edition — 98,24%. И этот результат закрепил лидерство HUAWEI в премиальном сегменте.
Серия Mate 70 вышла в четырех версиях и получила улучшенные камеры, крупные батареи и ускоренную зарядку.
Отметим, что в ноябре HUAWEI уже представила Mate 80. И есть шансы, что именно эта линейка возглавит декабрьский рейтинг.