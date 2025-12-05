HUAWEI доминирует в рейтинге удовлетворенности пользователей AnTuTu — Mate 70 занял сразу три места в топ-5

Сразу три модели серии Mate 70 вошли в топ-5. Правда, первое место занял Nubia Z80 Ultra — почти идеальные 99,99% положительных оценок. Смартфон выделяется безрамочным дисплеем и спрятанной под экран камерой.

На втором и третьем местах расположились HUAWEI Mate 70 RS Ultimate Design и Mate 70 Pro+, каждая модель получила 98,46% позитивных отзывов. Пятое место у Mate 70 Pro Premium Edition — 98,24%. И этот результат закрепил лидерство HUAWEI в премиальном сегменте.