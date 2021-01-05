Huawei готова поделиться своей заменой Android со всеми желающими

Директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (более известный под именем Ричард Ю) заявил, что его компания готова помочь сторонним китайским производителем смартфонов использовать операционную систему Harmony OS, сообщает Huawei Central. При этом речь идёт не только о самой ОС, но и о сервисах, разработанных внутри Huawei для замены аналогов от Google.

Напомним, что прямо сейчас Huawei вовсю тестирует вторую версию собственной операционной системы. До конца года Harmony OS 2.0 должна будет выйти в виде бета-версии на большинстве новейших устройств компании.