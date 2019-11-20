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Huawei готовит анонс старомодного смартфона с одним модулем камеры
А также огромными рамками вокруг дисплея
В наше время производители смартфонов гоняются как за количеством мегапикселей, так и за количеством камер в основном модуле смартфона. Но Huawei готовит свое новое недорогое устройство, которое может обрадовать любителей “старины”, так как оно, судя по всему, получит одинарный модуль камеры.
В сети появилось изображение нового смартфона Huawei под названием Huawei Y6S. Устройство, судя по всему, получит не только одинарный модуль основной камеры, но также и экран с заметными рамками по всему периметру (особенно в нижней части), а также вырез в форме капли, где расположится фронтальная камера смартфона. Сзади устройство напоминает первое поколение Google Pixel за счет разделения на две части. Сканер отпечатка пальцев также расположен сзади.
Анонс устройства ожидается в самое ближайшее время. К сожалению, никакой информации о железе и примерной стоимости новинки в сети пока нет.