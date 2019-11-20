Huawei готовит анонс старомодного смартфона с одним модулем камеры

В сети появилось изображение нового смартфона Huawei под названием Huawei Y6S. Устройство, судя по всему, получит не только одинарный модуль основной камеры, но также и экран с заметными рамками по всему периметру (особенно в нижней части), а также вырез в форме капли, где расположится фронтальная камера смартфона. Сзади устройство напоминает первое поколение Google Pixel за счет разделения на две части. Сканер отпечатка пальцев также расположен сзади.