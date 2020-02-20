Huawei готовит анонс улучшенной версии собственного гибкого смартфона Mate X

Одним из самых “громких” должен стать анонс улучшенной версии фирменного гибкого смартфона компании — Huawei Mate Xs. Судя по имеющимся данным, устройство будет построено на базе процессора Kirin 990 5G, что сделает новый Mate X одним из первых гибких смартфонов на рынке, оснащенных поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Также устройство получит гибкий дисплей от родоначальника технологии — Samsung — и защитное стекло нового поколения, которое должно будет еще лучше защищать устройство от механических повреждений.