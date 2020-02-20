Телефоны
Сегодня 09:57
Huawei готовит анонс улучшенной версии собственного гибкого смартфона Mate X
Жаль, что не в форм-факторе раскладушки
Буквально недавно Huawei анонсировала собственное мероприятие, которое состоится 24 февраля, а уже сейчас в сети появилась информация о том, что же нас ждет в рамках грядущей презентации.
Одним из самых “громких” должен стать анонс улучшенной версии фирменного гибкого смартфона компании — Huawei Mate Xs. Судя по имеющимся данным, устройство будет построено на базе процессора Kirin 990 5G, что сделает новый Mate X одним из первых гибких смартфонов на рынке, оснащенных поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Также устройство получит гибкий дисплей от родоначальника технологии — Samsung — и защитное стекло нового поколения, которое должно будет еще лучше защищать устройство от механических повреждений.
Помимо этого ожидается, что новинку оснастят аккумулятором увеличенной емкости и поддержкой более быстрой зарядки, чем прежде, на 65 Вт.