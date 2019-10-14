Huawei готовит к выпуску более слабую версию Honor 9X специально для России

Что интересно, Huawei предлагает свои поклонникам принять участие в розыгрыше Honor 9X для дальнейшего его тестирования и публикации обзора смартфона в сети. Также, если верить данным инсайдеров, европейская версия Honor 9X будет заметно отличаться от той, что была показана ранее в Китае — смартфон не только получил тройную камеру вместо двойной, но также и лишился достаточно производительного процессора Kirin 810, получив вместо него более старый Kirin 710F. Изменения коснулись и сканера отпечатка пальцев, который был перенесен с боковой панели на заднюю часть смартфона.