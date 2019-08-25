Huawei готовит к выпуску компактный флагман Honor

В сети появились свидетельства о подготовке в выпуску нового представителя флагманской серии смартфонов Honor 20. Находкой поделился китайский профильный ресурс ITHome.
Модель под названием Honor 20S окажется самой младшей и самой компактной в серии. Он оснащается дисплеем диагональю «всего» 5,5 дюйма. Вместо отверстия под фронтальную камеру прямо в экране, здесь используется каплевидный вырез.
Несмотря на принадлежность к флагманской линейке, аппаратной основой станет процессор Kirin 810 среднего уровня. Также отмечается поддержка быстрой 20-ваттной зарядки.
Официальный анонс Honor 20S может состояться совсем скоро — уже 26 августа 2019 года.