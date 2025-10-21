Huawei готовит Mate 70 Air — конкурента iPhone Air — с увеличенным дисплеем

Как сообщается, это устройство обещает стать самым тонким в серии Mate 70, при этом сохраняя характерный дизайн Huawei. Судя по дизайну, Huawei стремится вывести на рынок полноценный аналог и конкурент iPhone Air на Android.

Технические детали пока не раскрыты, однако, согласно базе данных China Telecom, смартфон будет оснащен 6,9-дюймовым дисплеем, предположительно с разрешением Full HD+. Доступны две конфигурации памяти: 12 ГБ оперативной памяти в сочетании с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Mate 70 Air будет предлагаться в трёх цветах: чёрном, белом и серебристом.

Обозреватели предполагают, что Mate 70 Air может не поддерживать 5G. Это предположение основано на серийном номере устройства: модели с поддержкой 5G обычно имеют индекс AN,а новая модель зарегистрирована под индексом AL, что указывает на отсутствие поддержки 5G.