Huawei готовит новый флагман с удивительно высокой производительностью
Так, более “простую” версию Honor V30 оснастят IPS-дисплеем, в то время как в Honor V30 Pro будет использоваться OLED-дисплей, частота обновления которого составит 90 Гц. Оба устройства будут базироваться на фирменном чипсете Huawei Kirin 990, правда в Honor V30 Pro также добавят поддержку мобильных сетей пятого поколения.
Вся линейка Honor V30 будет лишена фронтальной камеры, скрывающейся в корпусе — у обоих смартфонов она будет “спрятана” в активной области дисплея. У младшей версии фронатлка будет одинарной, в то время как старшая получит сразу два фронтальных датчика изображения.
Что касательно емкости аккумулятора Honor V30, то она составит 4000 мАч, у Honor V30 Pro емкость аккумулятора составит уже 4200 мАч. Также компания не забыла и о “мощной” зарядке: проводная на 22,5 Вт, а также проводная на 40 Вт и беспроводная на 15 Вт у младшей и старшей версий соответственно. Что касательно анонса новых флагманов компании, то представить их должны уже до конца этого месяца.