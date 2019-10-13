Huawei готовит новый флагман с удивительно высокой производительностью

Так, более “простую” версию Honor V30 оснастят IPS-дисплеем, в то время как в Honor V30 Pro будет использоваться OLED-дисплей, частота обновления которого составит 90 Гц. Оба устройства будут базироваться на фирменном чипсете Huawei Kirin 990, правда в Honor V30 Pro также добавят поддержку мобильных сетей пятого поколения.

Вся линейка Honor V30 будет лишена фронтальной камеры, скрывающейся в корпусе — у обоих смартфонов она будет “спрятана” в активной области дисплея. У младшей версии фронатлка будет одинарной, в то время как старшая получит сразу два фронтальных датчика изображения.