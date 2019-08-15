Ferra
Телефоны
Сегодня 17:11

Huawei готовит самую быструю беспроводную зарядку в истории

Причем не до конца понятно, какая именно мощность ожидается
Последние слухи говорят о том, что Huawei плотно взялась за развитие собственной технологии быстрой беспроводной зарядки. Мало того что судя по все тем же слухам грядущий Huawei Mate 30 Pro будет иметь поддержку беспроводной зарядки мощностью 25 Вт, так еще и буквально сегодня новая разработка Huawei в этом направлении прошла сертификацию.

Речь идет о беспроводной зарядке мощностью в 30 Вт. Правда тут стоит сделать оговорку — хоть в сертификационном документе и идет речь о 30 Вт, на деле там же заявляется, что устройство при реальном использовании не способно выдать такую мощность. Что означает примерно следующее: вероятнее всего здесь идет речь как раз о той технологии, которая ожидается в грядущем Huawei Mate 30 Pro.

Напомним, что на данный момент самое быстрое беспроводное зарядное устройство на коммерческом смартфоне у Xiaomi — их Mi 9 поддерживает беспроводную зарядку мощностью в 20 Вт.

Самое читаемое