Huawei готовит самую быструю беспроводную зарядку в истории

Речь идет о беспроводной зарядке мощностью в 30 Вт. Правда тут стоит сделать оговорку — хоть в сертификационном документе и идет речь о 30 Вт, на деле там же заявляется, что устройство при реальном использовании не способно выдать такую мощность. Что означает примерно следующее: вероятнее всего здесь идет речь как раз о той технологии, которая ожидается в грядущем Huawei Mate 30 Pro.

Напомним, что на данный момент самое быстрое беспроводное зарядное устройство на коммерческом смартфоне у Xiaomi — их Mi 9 поддерживает беспроводную зарядку мощностью в 20 Вт.