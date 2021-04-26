Huawei готовится к выходу первого смартфона с HarmonyOS 2.0 из коробки

Смартфон уже появился на официальном сайте компании и прошел сертификацию. Благодаря последней выяснилось, что Huawei Mate 40 Pro 4G имеет идентичные оригинальному флагману технические особенности, однако в отличии от него работает с операционной системой HarmonyOS 2.0 из коробки. По данным источников, это первый смартфон компании на базе новой оболочки.

Huawei Mate 40 Pro 4G получит 6,76 дюймовый экран-водопад, а сердцем выступит процессор Huawei Kirin 9000. Отмечается поддержка 3D-распознавания лиц, подэкранный сканер отпечатков пальцев и двойная фронтальная камера на 50 Мп. Предполагается, что продавать аппарат начнут уже в ближайшее время.