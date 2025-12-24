Телефоны
Опубликовано 24 декабря 2025, 07:01
1 мин.

HUAWEI HarmonyOS набрала «критическую массу пользователей», необходимую для выживания системы

Компанию явно стоит поздравить
Компания HUAWEI заявила, что ее операционная система HarmonyOS достигла так называемой «критической линии выживания».
Совокупная база устройств на HarmonyOS 5 и HarmonyOS 6 превысила 27 млн. Это минимальный масштаб, который, по оценке компании, необходим для устойчивого интереса разработчиков и роста экосистемы.

HarmonyOS появилась шесть лет назад, после того как санкции США лишили HUAWEI доступа к сервисам Google. С тех пор компания последовательно переводит смартфоны, планшеты и ПК на собственную платформу.

По данным HUAWEI, в экосистеме уже зарегистрировано более 10 млн разработчиков, ежедневно активируется свыше 100 000 новых устройств, а число загрузок и обновлений приложений достигает 88 млн в день.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
