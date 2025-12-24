HUAWEI HarmonyOS набрала «критическую массу пользователей», необходимую для выживания системы

Совокупная база устройств на HarmonyOS 5 и HarmonyOS 6 превысила 27 млн. Это минимальный масштаб, который, по оценке компании, необходим для устойчивого интереса разработчиков и роста экосистемы.

HarmonyOS появилась шесть лет назад, после того как санкции США лишили HUAWEI доступа к сервисам Google. С тех пор компания последовательно переводит смартфоны, планшеты и ПК на собственную платформу.

По данным HUAWEI, в экосистеме уже зарегистрировано более 10 млн разработчиков, ежедневно активируется свыше 100 000 новых устройств, а число загрузок и обновлений приложений достигает 88 млн в день.