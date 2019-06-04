Huawei Honor захватил более четверти рынка смартфонов в России и обогнал Samsung

Аналитическая компания IDC подвела итоги российского рынка смартфонов в первом квартале 2019 года. Как отмечают аналитики, поставки смартфонов в Россию продолжили расти в первые три месяца 2019 года, поскольку стабилизация рубля сдержала снижение располагаемого дохода потребителей.

Всего за этот период в Россию было отгружено 6,4 млн смартфонов, что на 8,2% выше показателя того же квартала 2018 года. Рынок смартфонов в денежном выражении изменился не сильно и составил 1,7 млрд долларов США в розничных ценах без учета НДС.

Также в Россию было отгружено 1,8 млн кнопочных телефонов, сходный показатель был установлен годом ранее.

Компания Huawei успешно продолжила продвижение на рынке смартфонов, и доля компании на этом рынке превысила 36%. Второй бренд Huawei, Honor, впервые занял более четверти рынка, опередив Samsung, чья доля осталась почти неизменной – чуть более четверти от общего количества смартфонов. Xiaomi оправилась от слабого четвертого квартала, но не нарастила свою долю по сравнению показателями в первом квартале 2018 года.

Huawei совершила мощный рывок в России, где продает в два раза больше смартфонов, чем в любой другой стране Европы. «В то время как реализация запрета была отложена на 90 дней, Google объявила, что для текущих моделей Huawei и Honor продолжится поддержка Android, однако будущие модели останутся без неё. Участники рынка ждут, какой резонанс это произведёт на российских потребителей», – заключил Саймон Бейкер, директор программы исследований по рынку мобильных телефонов в IDC EMEA.