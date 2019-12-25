Huawei избавится от главного недостатка Android-смартфонов

Так, если верить данной изображению, то устройство станет первым Android-смартфоном, который смог побороть чуть ли не главную болячку себе подобных — у него отсутствует различие в высоте между верхней и нижней рамками. До этого подобным могли похвастаться лишь смартфоны от Apple, начиная с iPhone X. А учитывая, что Huawei P40 Pro будет иметь не просто одинаковые, но и крайне тонкие рамки по всему периметру, то получается, что новинка будет ощущаться как самый настоящий “привет” из будущего.