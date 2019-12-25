Huawei избавится от главного недостатка Android-смартфонов
Так, если верить данной изображению, то устройство станет первым Android-смартфоном, который смог побороть чуть ли не главную болячку себе подобных — у него отсутствует различие в высоте между верхней и нижней рамками. До этого подобным могли похвастаться лишь смартфоны от Apple, начиная с iPhone X. А учитывая, что Huawei P40 Pro будет иметь не просто одинаковые, но и крайне тонкие рамки по всему периметру, то получается, что новинка будет ощущаться как самый настоящий “привет” из будущего.
Напомним, что ранее руководитель Huawei по потребительскому бизнесу официально подтвердил, что анонс линейки Huawei P40 состоится уже в конце марта 2020 года. Согласно последним данным, устройство поступит в продажу без сервисов Google, но с аналогами, разработанными в стенах самой китайской корпорации.