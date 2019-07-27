Huawei изменила дизайн гибкого смартфона Mate X перед выпуском

На этот раз можно заметить изменившийся дизайн смартфона. Особенно бросается в глаза новый внешний вид задней панели и добавленный четвёртый модуль в основной камере — это датчик Time of Flight.

Компания Huawei отложила начало продаж Mate X с лета на осень 2019 года после провала Samsung с её складной моделью Galaxy Fold.