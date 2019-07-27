Huawei изменила дизайн гибкого смартфона Mate X перед выпуском

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, появилась новая подборка живых фотографий складного смартфона Huawei Mate X.
Фото были сделаны во время той же поездки главы потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю (Richard Yu), что и менее подробная утечка пару дней назад.
На этот раз можно заметить изменившийся дизайн смартфона. Особенно бросается в глаза новый внешний вид задней панели и добавленный четвёртый модуль в основной камере — это датчик Time of Flight.
Компания Huawei отложила начало продаж Mate X с лета на осень 2019 года после провала Samsung с её складной моделью Galaxy Fold.