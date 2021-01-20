Huawei изобрела камеру смартфона в форме розетки

Патент, найденный в сети, был подан в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Причём, судя по данным официального сайта ведомства, сделано это было ещё в октябре 2020 года. Стоит также отметить, что необычным в документе является лишь внешний вид основного блока камеры — тот же селфи-модуль традиционно встроен в вырез в передней панели смартфона.