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Huawei изобрела камеру смартфона в форме розетки
И выглядит это, будем честны, очень свежо
Пока многие Android-производители пытаются скопировать дизайн блока основной камеры у Apple, китайский ИТ-гигант Huawei решил пойти своим путём. Компания изобрела решение, напоминающее своим внешним видом розетку.
Патент, найденный в сети, был подан в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Причём, судя по данным официального сайта ведомства, сделано это было ещё в октябре 2020 года. Стоит также отметить, что необычным в документе является лишь внешний вид основного блока камеры — тот же селфи-модуль традиционно встроен в вырез в передней панели смартфона.
На данный момент нет никакой информации о принадлежности запатентованного аппарата к какой-то определённой линейке. Но учитывая, что в сети уже есть утечки, касающиеся внешнего вида грядущего Huawei P50 Pro, можно предположить, что камеру в форме розетки получит весенний флагман Mate 50 Pro.