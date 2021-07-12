Huawei изобрела собственный смартфон с подэкранной камерой

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Huawei изобрела собственный смартфон с подэкранной камеройИнтересно, какой вендор выпустит подобный аппарат первым?
Ожидалось, что 2021 год станет прорывным в плане появления флагманов с поддисплейной фронтальной камерой. Но чуда не случилось — на дворе июль, а подобных аппаратов всё нет.
Но если верить множеству утечек, уже в конце лета ситуация должна смениться. Так, Samsung и Xiaomi готовят на август свои анонсы флагманов с камерой, спрятавшейся под экраном. А теперь появилась информация о том, что и Huawei изобрела подобное устройство, пишет GSMArena.
Так, в Китайском национальном управлении интеллектуальной собственности (CNIPA) был найден документ со схематичным изображением подобного смартфона. Какой именно аппарат получит подобное — неизвестно. Также не ясно, будет ли вообще представлено нечто похожее китайской компанией.