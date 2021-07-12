Huawei изобрела собственный смартфон с подэкранной камерой

Но если верить множеству утечек, уже в конце лета ситуация должна смениться. Так, Samsung и Xiaomi готовят на август свои анонсы флагманов с камерой, спрятавшейся под экраном. А теперь появилась информация о том, что и Huawei изобрела подобное устройство, пишет GSMArena.