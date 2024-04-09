Huawei максимально обрубит связи с Android с выходом HarmonyOS Next уже в 2024 году

HarmonyOS Next – новейшая версия фирменной ОС компании – была анонсирована в январе 2024 года и знаменует кардинальный отход от предыдущих Android-совместимых версий.

Huawei активно сотрудничает с разработчиками приложений, помогая им создавать версии, адаптированные для HarmonyOS. Компания также развивает новое поколение программистов, специализирующихся на этой платформе.

Важной вехой в развитии системы стали американские санкции 2019 года, запретившие Huawei использовать Android. Это заставило компанию ускорить разработку собственной ОС, и уже через четыре месяца была выпущена первая версия HarmonyOS.

Сейчас Huawei стремится к полной автономности в области чипов, операционных систем и приложений.

Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Юй Чэндун анонсировал масштабное обновление HarmonyOS на осень 2024 года, которое должно вывести устройства Huawei на новый уровень, обещая 30% прирост производительности.

Переход на HarmonyOS Next начнется с выпуска бета-версии для разработчиков во II квартале 2024 года, а версия для потребителей выйдет в IV квартале.