Huawei Mate 20 Pro не смог отнять титул лучшего камерофона у Huawei P20 Pro

За фотосъёмку Huawei Mate 20 Pro получил 114 баллов, а за видеосъёмку — 97. Для сравнения, у Huawei P20 Pro результаты капельку лучше — 114 и 98 баллов соответственно.

Эксперты отмечают хорошие результаты по части экспозиции, воспроизведения цветов, автофокуса и снижения шумов при съёмке фото и видео. Отдельно похвалили функцию приближения-зума. Смартфон потерял несколько очков на съёмке фото в условиях скудного освещения на улице или в помещении, также съёмка портретов с эффектом боке оказалась не на высоте — на лице теряется детализация. При панорамной съёмке детали теряются на некоторых текстурах. Также видео оказалось несколько дрожащим при съёмке вне помещений.