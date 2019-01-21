Huawei Mate 20 Pro не смог отнять титул лучшего камерофона у Huawei P20 Pro

Компания DxO Labs, владеющая известным сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, провела обзор смартфона Huawei Mate 20 Pro.
Флагман сумел набрать средние 109 баллов. Этого оказалось недостаточно, чтобы обойти текущего лидера рейтинга — смартфон Huawei P20 Pro с его такими же 109 баллами.
За фотосъёмку Huawei Mate 20 Pro получил 114 баллов, а за видеосъёмку — 97. Для сравнения, у Huawei P20 Pro результаты капельку лучше — 114 и 98 баллов соответственно.
Эксперты отмечают хорошие результаты по части экспозиции, воспроизведения цветов, автофокуса и снижения шумов при съёмке фото и видео. Отдельно похвалили функцию приближения-зума. Смартфон потерял несколько очков на съёмке фото в условиях скудного освещения на улице или в помещении, также съёмка портретов с эффектом боке оказалась не на высоте — на лице теряется детализация. При панорамной съёмке детали теряются на некоторых текстурах. Также видео оказалось несколько дрожащим при съёмке вне помещений.