Huawei Mate 60 оказался популярнее iPhone 15 в Китае

Несмотря на попытки Apple устранить этот недостаток, пользовательская реакция осталась сдержанной. С момента запуска 22 сентября, цены на iPhone 15 и 15 Plus начали снижаться, а к 8 октября некоторые модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max стали стоить в Китае на 1500 юаней дешевле, чем на официальном сайте.

Тем временем, реакция на новую серию смартфонов Huawei Mate 60 была более тёплой. Многие дилеры отмечают, что устройства этой серии пользуются большим спросом, и многие покупатели, сделавшие предзаказ, будут вынуждены ждать свои устройства до ноября.

Аналитики отмечают, что бренд Huawei продолжает оставаться популярным на внутреннем рынке Китая, и поддержка нового Mate 60 со стороны покупателей является всеобъемлющей. Особенно на фоне холодного приёма линейки iPhone 15.