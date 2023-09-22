Huawei Mate 60 Pro разобрали, выявив недостатки смартфона

Mate 60 Pro вызвал много споров, т.к это очередной флагманский смартфон Huawei после попадания в чёрный список США в 2019 году. Это означает, что компания не может закупать определённые компоненты у американских поставщиков, включая чипы от Qualcomm.

Несмотря на санкции, Huawei выпустила Mate 60 Pro с 5G-чипсетом, произведённым по 7-нм техпроцессу. Видео разборки от PBKreviews показало материнскую плату телефона, на которой расположены чипы RAM от SK Hynix, установленные над чипсетом HiSilicon Kirin 9000s.

SK Hynix начала расследование того, как её чипы оперативной памяти попали в Mate 60 Pro — компания заявляет, что не продавала их Huawei ещё с 2020 года.

Кроме того, видео показало, что у Mate 60 Pro очень сложно снимаемый дисплей. Тест на устойчивость к падениям от PBKreviews показал, что стекло Kunlun 2 очень прочное, но 6,82-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей был безвозвратно повреждён при попытке его снять.

Это говорит о том, что дисплей очень плотно приклеен, что делает его замену сложной и дорогой. В итоге Huawei Mate 60 Pro получил оценку ремонтопригодности 5 из 10.