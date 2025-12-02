HUAWEI Mate 80 первым в мире получил связь качества 5A

Это комплексный режим оптимизации, а не новый тип мобильной связи. Он не связан с 5G-A (5.5G) и не требует отдельной настройки или абонентской платы — функция активирована по умолчанию.

Поддержка 5A уже работает на сериях Mate 80, а также, внезапно, Mate X7. Именно их первые владельцы отметили появление значка в строке состояния. Компания подчеркивает: цель 5A — сделать соединение стабильным в сложных условиях, а не заменить существующие стандарты связи.