Huawei Mate 80 RS сравнили по качеству съёмки с Vivo X300 Pro

При съёмке видео при 20-кратном зуммировании Huawei Mate 80 RS вырывается вперёд. Если же увеличение меньше, то разницы между смартфонами почти нет.

Также Hyawei и Vivо предлагают режим Stage Mode. Этой функции нет у iPhone 17 Pro Max. Тем не менее цветопередача у него боле естественная, чем у остальных смартфонов.

В ночное время объектив с 10-кратным зумом и более снимает видео у Huawei более качественно, чем у других.

По стабилизации при этом Huawei справляется немного хуже, чем остальные модели смартфонов.

Разница в фотосъёмке между устройствами начинает проявляться только в высоком разрешении. В целом Huawei в таком режиме выступает немного лучше.

При 3,5-кратном (у остальных смартфонов - 4-кратном) зуме более качественные снимки делает уже Vivo. Однако если использовать 6,2-кратный перископический объектив у Huawei, то лучшим оказывается он.