Huawei Mate 80 RS сравнили по качеству съёмки с Vivo X300 Pro

Huawei Mate 80 RS сравнили по качеству съёмки с Vivo X300 ProИ Huawei иногда был лучше
При съёмке видео при 20-кратном зуммировании Huawei Mate 80 RS вырывается вперёд. Если же увеличение меньше, то разницы между смартфонами почти нет.
Также Hyawei и Vivо предлагают режим Stage Mode. Этой функции нет у iPhone 17 Pro Max. Тем не менее цветопередача у него боле естественная, чем у остальных смартфонов.
В ночное время объектив с 10-кратным зумом и более снимает видео у Huawei более качественно, чем у других.
По стабилизации при этом Huawei справляется немного хуже, чем остальные модели смартфонов.
Разница в фотосъёмке между устройствами начинает проявляться только в высоком разрешении. В целом Huawei в таком режиме выступает немного лучше.
При 3,5-кратном (у остальных смартфонов - 4-кратном) зуме более качественные снимки делает уже Vivo. Однако если использовать 6,2-кратный перископический объектив у Huawei, то лучшим оказывается он.
Посмотреть результаты тестирования видеосъёмки вы можете ниже на видео.
Вывод
Сверширокоугольная, основная камеры и 2-кратный зум дают у всех трёх смартфонов почти одинаковые результаты. Но как только вы переходите к 3,5-кратному или 4-кратному приближению, Vivo выделяется, особенно за счёт своего 200-мегапиксельного сенсора. Благодаря второму перископическому модулю и 6,2-кратном увеличению Huawei демонстрирует тоже невероятное качество снимков. Однако при зуме 10х и больше лучшим остаётся всё ещё Vivo X300 Pro.
Таким образом, ни один из смартфонов нельзя назвать универсальным решением для разных сценариев использования. Тем не менее Huawei обрабатывает снимки в высоком разрешении долго по сравнению с остальными устройствами.