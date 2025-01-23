HUAWEI Mate X6 появился на полках российских магазинов

Устройство доступно в магазинах М.Видео-Эльдорадо по цене 189 999 рублей. Покупатели, оформившие заказ до 20 февраля, получат в подарок умные часы HUAWEI WATCH GT 5 и дополнительные 6 месяцев гарантии на замену экрана.

HUAWEI Mate X6 выделяется 7.93-дюймовым основным OLED-дисплеем с разрешением 2440 × 2240 пикселей и сверхтонким корпусом (4.6 мм в разложенном виде). Внешний экран защищен стеклом Kunlun Glass 2, которое в 25 раз прочнее предыдущей версии.

Камеры смартфона позволяют делать ультрареалистичные снимки, а система охлаждения на основе графена обеспечивает стабильную работу устройства.

Вместе с Mate X6 начались продажи наушников FreeBuds Pro 4 за 15 999 рублей. Они поддерживают передачу звука без потерь, активное шумоподавление и инновационные трехслойные насадки для комфорта и улучшенного звучания.