Huawei может отказаться от выпуска осеннего флагманского смартфона

Теперь же стало известно, что китайский производитель и вовсе может отказаться от осеннего релиза Huawei Mate 50 из-за ряда проблем, пишет GSMArena. Главная из них — нехватка флагманских чипов. Частично из-за этого компания уже отложила анонс и выход P50, а теперь дефицит может задеть и линейку Mate.