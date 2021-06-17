Huawei может отказаться от выпуска осеннего флагманского смартфона

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Huawei может отказаться от выпуска осеннего флагманского смартфонаВпервые за всю историю существования линейки Mate
В последнее время Huawei начало «штормить» в вопросе выпуска флагманских смартфонов. Несмотря на то, что на дворе уже июнь, компания так и не провела полноценный анонс своего нового камерофона — Huawei P50.
Теперь же стало известно, что китайский производитель и вовсе может отказаться от осеннего релиза Huawei Mate 50 из-за ряда проблем, пишет GSMArena. Главная из них — нехватка флагманских чипов. Частично из-за этого компания уже отложила анонс и выход P50, а теперь дефицит может задеть и линейку Mate.
Не стоит также забывать, что IT-гигант продолжает находиться под натиском американских санкций. Из-за них, например, компания была вынуждена продать суббренд Honor — только так устройства, выпускаемые им, могли рассчитывать на Google Сервисы и чипы, произведённые Qualcomm.