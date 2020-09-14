Huawei может перенести продажи флагманских смартфонов Mate 40 на следующий год

Перенос даты презентации, разумеется, отразится и на начале продаж новинок компании. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter рассказал проверенный инсайдер Эван Бласс. Так, согласно опубликованным данным, компания перенесла продажи Huawei Mate 40 на следующий год. В то же время информатор поделился, что представить новые смартфоны общественности Huawei может до конца текущего года.

Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, затронет ли перенос начала продаж китайский рынок или речь лишь о глобальном.