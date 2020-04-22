Huawei может представить новый флагманский смартфон Huawei Mate уже в следующем месяце

Так, в популярной в Китае социальной сети Weibo появился пост инсайдера, который сообщил, что выход нового флагманского смартфона Huawei состоится уже в мае. Информатор также поделился, что скорый выход смартфона связан с желанием компании укрепить свое положение на местном рынке. Стоит отметить, что речь, в данном случае, не о грядущем Mate 40, а о преемнике Huawei Mate S, который компания представила в далеком 2015 году.

Предполагается, что грядущая новинка будет работать на базе Kirin 990 5G. По словам инсайдеров, дело в том, что Kirin 1020 компания решила оставить для грядущего Huawei Mate 40.