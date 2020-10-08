Huawei может продать бренд Honor для обхода санкций США

Популярный аналитик Минг-Чи Куо, известный своими весьма точными предсказаниями дальнейшего развития рынка смартфонов, опубликовал свежее исследование, пишет Gizmochina. В нем, в свою очередь, говорится о том, что китайский техногигант может пойти на хитрый ход по продаже Honor. Таким образом, компания сможет и решить проблему закупки комплектующих, и в целом сможет возобновить сотрудничество с прежними партнерами.

Аналитик отдельно отмечает, что Honor — достаточно ценный бренд. А выйдя из-под крыла Huawei, он сможет не только заполучить последние технологические достижения (из-за отсутствия санкций США), но и отойти от позиционирования как производителя бюджетных смартфонов. Вполне возможно, что линейки Huawei P40 и Mate 20 найдут свое отражение внутри дочернего бренда компании.