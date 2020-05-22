Huawei может выпустить недорогой смартфон на флагманском процессоре и с поддержкой 5G
Стоит отметить, что источником данной информации является человек, в свое время верно предсказавший особенности экранов флагманских Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro еще до их выхода. Сейчас же он утверждает, что Huawei, под собственным суббрендом Honor, в июне-июле текущего года выпустит некий аппарат, построенный на базе фирменного процессора Kirin 990 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G.
Вероятнее всего, им окажется продолжение достаточно популярного смартфона Honor Play, который в свое время также работал на флагманском Kirin — Kirin 970 — и при этом отличался крайне адекватной ценой.
Что же до цены новинки этого года, то ожидается, что устройство будет стоить не дороже 420 долларов — благодаря этому смартфон может оказаться крайне желанной покупкой среди фанатов бренда.