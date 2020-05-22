Huawei может выпустить недорогой смартфон на флагманском процессоре и с поддержкой 5G

Вероятнее всего, им окажется продолжение достаточно популярного смартфона Honor Play, который в свое время также работал на флагманском Kirin — Kirin 970 — и при этом отличался крайне адекватной ценой.

Что же до цены новинки этого года, то ожидается, что устройство будет стоить не дороже 420 долларов — благодаря этому смартфон может оказаться крайне желанной покупкой среди фанатов бренда.