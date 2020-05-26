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Huawei может выпустить первый смартфон с подэкранной фронтальной камерой уже до конца 2020 года
Причем сделать это сразу же в флагманской линейке камерофонов Huawei Mate 40
Еще с начала прошлого года в сети ходят бесконечные разговоры о том, когда же компании начнут производить смартфоны, в которых передняя панель не будет занята фронтальной камерой, но при этом и не будет выезжать механически из корпуса. И вот, судя по всему, Huawei может выпустить первый смартфон с подэкранной фронтальной камерой уже до конца 2020 года.
По крайней мере об этом заявляет анонимный интернет-инсайдер из Китая, который также рассказал, что первым девайсом компании с использованием данной технологии может стать Huawei Mate 40. Если это будет так, то можно ожидать, что долгожданная многими технология станет массовой уже осенью текущего года!
Как бы то ни было, стоит отметить, что первой крупной компанией, которая показала работающий прототип подэкранной фронтальной камеры продемонстрировала Oppo еще в конце прошлого 2019 года. Но, к сожалению, этому китайскому гиганту до сих пор так и не удалось выпустить смартфон, который мог бы “похвастаться” подобной инновацией.