Huawei может выпустить первый смартфон с подэкранной фронтальной камерой уже до конца 2020 года

По крайней мере об этом заявляет анонимный интернет-инсайдер из Китая, который также рассказал, что первым девайсом компании с использованием данной технологии может стать Huawei Mate 40. Если это будет так, то можно ожидать, что долгожданная многими технология станет массовой уже осенью текущего года!

Как бы то ни было, стоит отметить, что первой крупной компанией, которая показала работающий прототип подэкранной фронтальной камеры продемонстрировала Oppo еще в конце прошлого 2019 года. Но, к сожалению, этому китайскому гиганту до сих пор так и не удалось выпустить смартфон, который мог бы “похвастаться” подобной инновацией.