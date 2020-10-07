Huawei начала готовить к анонсу Mate 40 через рекламу нового процессора Kirin 9000

Вчера, 6 октября 2020 года, в сети появилась информация о том, что Huawei Mate 40 станет первым смартфоном компании, который получит поддержку Harmony OS 2.0. Сейчас же сама компания начала готовить нас к анонсу Mate 40, для чего опубликовала в сети рекламу нового процессора Kirin 9000.