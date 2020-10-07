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Huawei начала готовить к анонсу Mate 40 через рекламу нового процессора Kirin 9000
Сам анонс может состояться уже на следующей неделе
Вчера, 6 октября 2020 года, в сети появилась информация о том, что Huawei Mate 40 станет первым смартфоном компании, который получит поддержку Harmony OS 2.0. Сейчас же сама компания начала готовить нас к анонсу Mate 40, для чего опубликовала в сети рекламу нового процессора Kirin 9000.
На представленном компании постере упоминаются более ранние поколения флагамнского чипа Huawei: Kirin 950, Kirin 960, Kirin 970, Kirin 980 и Kirin 990 5G, передает издание HuaweiCentral. В самой же верхней части изображения можно заметить прикрытое кроликом число, начинающееся на цифру “9”. Судя по данным инсайдеров, речь в данном случае идет о новом передовом процессоре компании — Kirin 9000. Именно через его рекламу Huawei запускает интерес фанатов к грядущей флагманской линейке смартфонов.
Напомним, что ранее в китайской соцсети Weibo уже появлялась информация о проведении глобального анонса Huawei Mate 40 на следующей неделе, 15 октября. Презентация же смартфона в Китае ожидается позже, 22 октября.