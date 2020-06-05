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Huawei начала "Неделю AppGallery" в России со скидками на смартфоны до 15 тысяч рублей
Продлится акция с 5 по 15 июня
Как стало известно, Huawei начала "Неделю AppGallery" в России со скидками на смартфоны до 15 тысяч рублей. Приобрести устройства можно на официальном сайте компании.
Так, в рамках свежей акции, покупатели могут приобрести множество устройств по очень приятным ценам. Например, прошлогодние фотофлагманы Huawei Mate 30 Pro и Huawei P30 Pro можно купить по цене 54 999 и 44 990 рублей соответственно — таким образом, размер скидки составляет аж 15 тыс рублей! На 10 тыс рублей дешевле изначальной цены можно приобрести Huawei P30 — устройство можно купить за 29 990 рублей.
Скидки распространяются и на последние флагманы компании: Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Lite и Huawei P40 Lite E. Скидки на них доходят также до 10 тыс рублей.