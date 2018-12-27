Huawei начала продажи «дырявого» смартфона Nova 4 с 48-мегапиксельной камерой

Компания Huawei начала сегодня в Китае продажи смартфона Nova 4. Он получил две особенности — точечный вырез в практически безрамочном дисплее под 25-мегапиксельную селфи-камеру и основную тройную камеру с разрешением 48 Мп.
По предварительным данным у Huawei Nova 4 ожидался самый новый флагманский процессор Kirin 980, но эти слухи не оправдались и аппаратной основой стал Kirin 970, как у View 10 и Huawei P20 Pro.
Отметим, что Huawei на днях анонсировала модель View 20 тоже с «дырявым» дисплеем и 48-мегапиксельной камерой. Этот смартфон работает как раз на более новом Kirin 980.
Младшая версия Huawei Nova 4 получила тыльную камеру с основным сенсором на 20 Мп. Прочие характеристики включают 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2310 x 1080 пикселей), сканер отпечатков пальцев на задней панели, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3750 мАч и 18-ваттную быструю зарядку, порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением Android 9.0 с фирменной оболочкой EMUI 9.0.1.
Смартфон Huawei Nova 4 предлагается по цене 450 долларов за версию с 20-мегапиксельной камерой и 490 долларов за 48 Мп. Точные сроки выхода в продажу за пределами Китая пока не названы.