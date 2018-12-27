Huawei начала продажи «дырявого» смартфона Nova 4 с 48-мегапиксельной камерой

Компания Huawei начала сегодня в Китае продажи смартфона Nova 4. Он получил две особенности — точечный вырез в практически безрамочном дисплее под 25-мегапиксельную селфи-камеру и основную тройную камеру с разрешением 48 Мп.

По предварительным данным у Huawei Nova 4 ожидался самый новый флагманский процессор Kirin 980, но эти слухи не оправдались и аппаратной основой стал Kirin 970, как у View 10 и Huawei P20 Pro.