Huawei начала продажи недорогих флагманов Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+
Honor 30 можно купить в вариантах 6/128 ГБ за 424 долларов или 32 тыс рублей, 8/128 ГБ за 452 доллара или 34 тыс рублей и 8/256 ГБ за 494 доллара или 37 тыс рублей. Honor 30 Pro доступен в версиях 8/128 ГБ за 565 долларов или 43 тыс рублей и 8/256 ГБ за 621 доллар или 47 тыс рублей. Самая “старшая” версия под названием Honor 30 Pro+ представлен также в двух вариантах: 8/256 ГБ за 706 долларов или 53,5 тыс рублей и 12/512 ГБ за 777 долларов или 59 тыс рублей.
Напомним, что все три устройства работают на базе фирменного процессора Kirin 985, дебют которого состоялся как раз в рамках данной линейки. Отличие между версиями заключается в возможностях камеры: так, Нonor 30 Pro+, в отличие от остальных модификаций, имеет 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум.