Huawei начала продажи недорогих флагманов Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+

Honor 30 можно купить в вариантах 6/128 ГБ за 424 долларов или 32 тыс рублей, 8/128 ГБ за 452 доллара или 34 тыс рублей и 8/256 ГБ за 494 доллара или 37 тыс рублей. Honor 30 Pro доступен в версиях 8/128 ГБ за 565 долларов или 43 тыс рублей и 8/256 ГБ за 621 доллар или 47 тыс рублей. Самая “старшая” версия под названием Honor 30 Pro+ представлен также в двух вариантах: 8/256 ГБ за 706 долларов или 53,5 тыс рублей и 12/512 ГБ за 777 долларов или 59 тыс рублей.