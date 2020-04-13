Huawei начала продажи нового недорогого смартфона с 48 Мп камерой и емким аккумулятором

Правда, стоит отметить, что в продажу Honor Play 4T и Play 4T Pro поступили лишь на территории Китая. Что же касательно “железной” составляющей, то Honor Play 4T работает на базе фирменного процессора Kirin 710A, имеет 6,39-дюймовый экран разрешением HD+, 8 Мп фронтальную камеру, расположенную в вырезе в дисплее, а также двойную основную камеру на 48 и 2 Мп. Также устройство оснащено емким аккумулятором на 4 000 мАч с поддержкой зарядки на 10 Вт и сканер отпечатка пальцев на задней панели. Доступно устройство по цене в 170 долларов за версию 6/128 ГБ.