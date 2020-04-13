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Huawei начала продажи нового недорогого смартфона с 48 Мп камерой и емким аккумулятором

Цена новинок и вправду очень приятно удивляет
Буквально пару дней назад дочерний бренд Huawei — Honor — представил свои новые недорогие смартфоны с 48 Мп камерой и емким аккумулятором, а уже сегодня компания начала продажи новинки.

Правда, стоит отметить, что в продажу Honor Play 4T и Play 4T Pro поступили лишь на территории Китая. Что же касательно “железной” составляющей, то Honor Play 4T работает на базе фирменного процессора Kirin 710A, имеет 6,39-дюймовый экран разрешением HD+, 8 Мп фронтальную камеру, расположенную в вырезе в дисплее, а также двойную основную камеру на 48 и 2 Мп. Также устройство оснащено емким аккумулятором на 4 000 мАч с поддержкой зарядки на 10 Вт и сканер отпечатка пальцев на задней панели. Доступно устройство по цене в 170 долларов за версию 6/128 ГБ.

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Honor Play 4T

В свою очередь Honor Play 4T Pro отличается от “младшей” версии 6,3-дюймовым OLED-дисплеем разрешением Full HD+, 16 Мп фронтальной камерой, более мощным процессором Kirin 810 и тройной основной камерой на 48, 8 и 2 Мп. Также Honor Play 4T Pro имеет поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт и подэкранный сканер отпечатка пальцев. Предлагается новинка по цене 213 долларов за версию 6/128 ГБ и 241 доллар за версию 8/128 ГБ.

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